Rusland wil Venus verkennen samen met VS

Triest record: ontbossing Brazili­aans Amazonege­bied in jaar 22 procent gestegen

De ontbossing in het Amazone-regenwoud van Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor, zei het nationale ruimteonderzoeksinstituut INPE.

19 november