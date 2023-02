Rusland wil Nederlandse energievoorziening verstoren, zegt Nederlandse inlichtingendienst

Volgens Swillens heeft “enkele maanden geleden” een Russisch schip op de Noordzee gevaren dat probeerde de systemen achter de Nederlandse windenergievoorziening in kaart te brengen. “Daar is op gehandeld. De kustwacht is daarop afgegaan, de marine is daarop afgegaan.” Het schip is weggeleid. De poging om informatie te vergaren “is niet succesvol geweest, maar het heeft wel plaatsgevonden”, aldus de MIVD-chef tijdens een gezamenlijke persconferentie met de algemene inlichtingendienst AIVD.

“Verstoring en sabotage”

De infrastructuur in de Noordzee is breder dan alleen de voorziening voor windmolenparken. De Russen zouden ook geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld internetkabels en gasleidingen. Volgens de diensten is sprake van "voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage". De diensten waarschuwen al langer dat het ook mogelijk is om in het geheim een aanslag te plegen op andere onmisbare voorzieningen, zoals die voor het drinkwater.