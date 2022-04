Rusland wil informatie over aantal gesneuvelden verder beperken

Dat moet “de kring van mensen” die informatie hebben over het aantal gesneuvelde soldaten in Oekraïne verkleinen, zo staat in het voorstel. Het is gepubliceerd op een website van de overheid. Onduidelijk is wanneer het van kracht wordt.

Moskou doet sinds de inval in Oekraïne geheimzinnig over het aantal doden aan Russische zijde. De laatste keer dat het ministerie daarover een update gaf, was op 25 maart. Toen meldde het dat 1.351 Russische militairen sinds de invasie op 24 februari zijn omgekomen en dat 3.825 militairen gewond zijn geraakt. Het Kremlin had het later nog wel over “aanzienlijke verliezen”, maar deelde geen cijfers.