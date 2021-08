Rusland wil dat Google en Apple Navalny-app verwijderen

Bondgenoten van de gedetineerde Kremlin-criticus hebben nieuws en blogs op de app gepubliceerd nadat Roskomnadzor hun websites had geblokkeerd. Het regime van president Vladimir Poetin doet er alles aan om de oppositie te dwarsbomen in aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende maand.

Rusland verklaarde vrijdag de onlinezender TV Rain tot buitenlandse agent, een lot dat andere onafhankelijke media eerder al was beschoren. Dat label houdt in dat een medium wordt gefinancierd met buitenlands geld en politiek actief zou zijn. Op TV Rain konden veel critici terecht die hun mening niet kwijt kunnen op de staatstelevisie, maar dat is nu naar verwachting verleden tijd.

Precies een jaar geleden

Het is precies een jaar geleden dat de 45-jarige Navalny erg ziek werd tijdens een Russische binnenlandse vlucht. In Duitsland werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met de in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde stof novitsjok. Hij herstelde uiteindelijk volledig.

Bij terugkeer naar Rusland uit Duitsland, waar hij was behandeld tegen de vergiftiging, werd de politicus meteen opgepakt. Hij werd veroordeeld tot gevangenisstraf in een strafkamp, aangezien hij door in het ziekenhuis te liggen in Berlijn de bepalingen van een eerdere voorwaardelijke straf had geschonden. Hij moet daardoor nu een straf van 2,5 jaar uitzitten voor fraude.

Volledig scherm Een graffiti-werk in St. Petersburg met de beeltenis van Navalny. © EPA

De Verenigde Staten en de Europese Unie legden in maart tegelijkertijd strafmaatregelen op aan hooggeplaatste Russen omdat ze Moskou verantwoordelijk stellen voor de vergiftiging. Het Verenigd Koninkrijk kwam vrijdag met nieuwe sancties tegen zeven leden van inlichtingendiensten die erbij betrokken zouden zijn geweest. De VS lieten ook weten met nieuwe maatregelen te zullen komen.

Merkel eist vrijlating

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is momenteel in Moskou en heeft daar bij Poetin geëist om de opgesloten Kremlin-criticus onmiddellijk vrij te laten. “Vanuit ons oogpunt is de veroordeling tot een verblijf in een strafkolonie, op grond van een eerder vonnis dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als duidelijk onevenredig heeft aangeduid, onaanvaardbaar”, zei Merkel, die vrijdag in de Russische hoofdstad een ontmoeting had met Poetin.

Poetin ging niet in op de Duitse eis. Hij stelde dat zijn tegenstander niet wordt vastgehouden wegens zijn “politieke activiteiten”, maar wel voor “strafbare feiten”.

Volledig scherm Merkel en Poetin in Moskou gisteren. © via REUTERS