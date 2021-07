Rusland wijst van spionage beschuldigde Estse consul uit

Hoe een Marokkaans jongentje uitgroeide tot de Nederland­se ‘Pablo Escobar’: “Wie praat, die gaat”

18:15 Ridouan Taghi (43) alias de ‘Neus’ is een man die je liever niet wil kruisen, volgens het Openbaar Ministerie bestelde hij tal van liquidaties via sms. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries wist dat, hij kreeg in 2019 al te horen dat hij op Taghi’s dodenlijst stond. Gek genoeg was de drugsbaron nauwelijks bekend bij de politie, tot zijn naam tijdens een politieverhoor over de lippen valt van een drugsdealer die vreest voor zijn leven. Het verhaal van de ‘Pablo Escobar’ van de Lage Landen, die jarenlang dood en verderf zaaide in Nederland.