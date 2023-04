Rusland wijst tientallen Duitse diplomaten uit, "als retributie"

Volgens woordvoerster Maria Zakharova zijn "meer dan twintig" Duitse diplomaten niet langer welkom in Rusland. Dat zei ze op de Russische televisieomroep Zvezda. Daarnaar gevraagd, wil Berlijn niet bevestigen dat omgekeerd ook Russische diplomaten Duitsland uitgezet worden. Er was in de afgelopen weken wel "contact" met Moskou over "personeelszaken", luidt het.

Volgens Zakharova wordt het maximum aantal personeelsleden dat in Duitse diplomatieke posten in Rusland mag werken aanzienlijk ingeperkt. Ze zegt dat de Duitse ambassadeur in Moskou daar eerder deze maand al vanop de hoogte is gesteld.

Niet de eerste spanningen

Het zou niet de eerste keer zijn dat Duitsland en Rusland in tijden van hevige spanningen elkaars diplomaten aan de deur zetten. Ook nu al zijn hun vertegenwoordigingen fors uitgedund. De Russische oorlog in Oekraïne heeft de onderlinge relaties alleen maar op scherp gezet.

Vanochtend zou een Russisch regeringsvliegtuig van Moskou naar Berlijn gevlogen zijn, terwijl het luchtruim tussen de Europese Unie en Rusland vanwege de Europese sancties naar aanleiding van de oorlog eigenlijk gesloten is. De Iljoesjin Il 96-300 werd 's middags terug in Moskou verwacht. Het is niet duidelijk wie aan boord van het vliegtuig was.