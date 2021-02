Rusland wijst Duitse, Poolse en Zweedse diplomaten uit wegens bijwonen demonstratie voor Navalny

Franse moordzaak met hoofd in doos: tweede man opgepakt, marineoffi­cier opgenomen in psychia­trie

4 februari In het onderzoek naar de onthoofding van een man in Toulon van wie het hoofd door een raam werd gegooid, is donderdag een tweede verdachte opgepakt, zo is uit politiebron vernomen. De hoofdverdachte, een marineofficier, werd eerder ingerekend en in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen.