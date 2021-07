Rusland werkt aan nieuwe Doomsday-vliegtuig dat als commandocentrum kan dienen bij nucleaire oorlog

Stad Nice verovert plekje op Werelderf­goed­lijst Unesco, ook Ne­der-Germaanse limes toegevoegd

27 juli De Zuid-Franse stad Nice is dinsdag opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het gaat meer in het bijzonder over het gedeelte van de stad dat wordt omschreven als “het overwinteroord aan de Rivièra”, waaronder ook de bekende Promenade des Anglais valt. Ook de Neder-Germaanse limes werden op de werelderfgoedlijst geplaatst. Dit is een gedeelte van de Romeinse limes in Nederland en Duitsland en maakt deel uit van de veel grotere grens van het Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika. Hier stonden al delen van op de werelderfgoedlijst. De lijst telt in totaal zo’n 1100 werelderfgoederen.