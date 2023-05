Rusland werkt aan nieuwe aanvalseenheid met codenaam ‘Shtorm’: allerbeste piloten moeten situatie in Oekraïne ‘rechttrekken’

Van een sekspro­test in Moskou naar de oorlog in Bachmoet: deze activist van Pussy Riot trekt nu op met Oekraïense soldaten

Het was een opmerkelijke video die er zaterdagavond verscheen uit Bachmoet. Die toonde Oekraïense soldaten in het westen van de stad, enkele uren nadat de Russen daar victorie hadden gekraaid. “De strijd gaat voort”, zwoer één van hen. Hij is zelf geen Oekraïner, maar een Rus. Een activist die eerder al het voetbalveld bestormde tijdens de WK-finale in Moskou, deel uitmaakte van de protestband ‘Pussy Riot’ en ondertussen zowel de paus als president Zelensky heeft ontmoet.