Rusland waarschuwt voor gevolgen van Europees inreisverbod voor Russische toeristen: “Beslissing kan niet onbeantwoord blijven”

Rusland zal een verstrekkend inreisverbod voor Russische onderdanen in de Europese Unie niet onbeantwoord laten. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin dinsdag laten verstaan in de aanloop van een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Praag.

"Dit is een zeer ernstige beslissing die onze burgers rechtstreeks kan raken. Uiteraard kunnen dergelijke beslissingen per definitie niet onbeantwoord blijven", zo zei woordvoerder Dmitri Peskov. "We zullen antwoorden op een manier die het best onze belangen en de belangen van onze burgers beschermt."

Op het informele beraad willen Baltische en Scandinavische lidstaten dinsdagavond en woensdag een pleidooi houden voor een inreisverbod voor Russische toeristen. Ze stellen luidop de vraag of het nog wenselijk is dat Russen naar toeristische trekpleisters in Europa mogen afzakken op een moment dat het Russische leger ten strijde trekt tegen Oekraïne.

Sommige landen zijn al gestopt met de uitgifte van visa, maar een beslissing op Europees niveau is uiteraard veel doeltreffender in een Europa zonder binnengrenzen. Frankrijk en Duitsland staan echter op de rem. In een gemeenschappelijke nota waarschuwen ze ervoor dat zo'n verstrekkend visumverbod voor Russische burgers het onbedoelde gevolg kan hebben dat het narratief van het Kremlin en de steun voor het beleid van president Vladimir Poetin enkel wordt versterkt.

“Totaal gebrek aan inzicht”

"We weten dat er uiteenlopende standpunten zijn onder de lidstaten", observeerde Peskov. Hij stelde vast dat "Brussel en de Europese hoofdsteden beetje bij beetje een totaal gebrek aan inzicht beginnen te vertonen". "Deze irrationaliteit, die grenst aan de waanzin, leidt ertoe dat er gepraat wordt over dit soort maatregelen", aldus de zegsman.

Verwacht wordt wel dat de buitenlandministers in Praag politieke steun verlenen aan een opschorting van een visumakkoord met Rusland uit 2007 dat de uitgifte van visa voor bepaalde categorieën reizigers versoepelt, zoals voor zakenlui. Een opschorting zou het voor hen moeilijker en duurder maken om een visum te pakken te krijgen, met langere wachttijden.

De 26 landen van de Schengenruimte (22 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) ontvingen in 2021 drie miljoen visumaanvragen voor kort verblijf. Meer dan een half miljoen aanvragen kwamen uit Rusland.

Lees ook: Luchthaven van Helsinki puilt uit met Porsches en Bentleys van Russen die naar EU reizen

Herbekijk ook: Superjacht van Russische oligarch wordt geveild