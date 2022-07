Rusland waarschuwt opnieuw voor “harde maatregelen” als doorvoer goederen Kaliningrad niet hervat kan worden

Familiedra­ma bij Belgisch koppel in Spanje: vrouw (83) overleden, echtgenoot kritiek

Bij een vermoedelijk familiedrama in de Spaanse stad Fortuna, in de buurt van de Costa Blanca, is een 83-jarige Belgische vrouw om het leven gekomen. Haar 82-jarige echtgenoot ligt kritiek in het ziekenhuis. Dat meldt de Spaanse krant ‘La Verdad’. Alles wijst erop dat het koppel, dat sinds hun pensioen in Spanje woonde, probeerde om samen uit het leven te stappen. Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze redactie dat de twee betrokkenen de Belgische nationaliteit hebben, maar geeft verder geen commentaar.

14:45