Rusland waarschuwt dat “Westen Moldavië de oorlog induwt”

Vrouw die Joe Biden beschuldig­de van aanranding, verschijnt plots op Russische staatszen­der

Tara Reade, een voormalige senaatsmedewerkster die in 2020 Joe Biden beschuldigde van seksuele aanranding, heeft op een Russische zender gezegd dat ze is overgelopen naar Rusland. Ze deed dat terwijl ze naast de in de VS veroordeelde Russische spion Maria Butina stond.