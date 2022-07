Rusland vuurt raketten af op havenstad Odesa, nog geen 24 uur na graanakkoord

Leidt nieuwe schatten­jacht van doorzetter Piotr Koper na al die jaren naar gepantser­de nazitrein vol goud?

In 2015 klonk het nog dat het mysterie rond de verdwenen nazitrein vol goud op het punt stond ontrafeld te worden. De hele wereld zat op het puntje van haar stoel. Maar zoveel opgravingen later is de nazitrein nog altijd niet gevonden. Toch geeft één van de oorspronkelijke schattenjagers niet op. Hij blijft naarstig zoeken en graven op nieuwe locaties én vond inmiddels een andere schat. Nu staat een nieuwe zoektocht op stapel op een “geheime plek”.

22 juli