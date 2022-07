Rusland vuurt raketten af op havenstad Odesa, binnen dag na graandeal: “Ernstige twijfel aan Russische geloofwaardigheid”

Martelin­gen en gedwongen verdwijnin­gen: rapport van Human Rights Watch schetst luguber beeld van oorlogsmis­da­den in Oekraïne

Russische troepen hebben Oekraïners gemarteld, hen onwettig vastgehouden en zelfs doen verdwijnen. Dat is het harde verdict van een rapport van Human Rights Watch. Ooggetuigen spreken in dit rapport nog over executies en groepsverkrachtingen door Russische militairen.

