Rusland vuurt ongewapende raketten af op Oekraïne: "Dit toont hoe zeer hun voorraad uitgeput is”

Nederland Willem Engel trekt stekker uit corona-actiegroep Viruswaar­heid

De Nederlandse actiegroep Viruswaarheid houdt op te bestaan. Directe aanleiding is een recente rechtszaak, die ertoe leidde dat ING Bank de bankrekening mocht opheffen. “Zonder rekening is deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen”, zegt kopstuk Jeroen Pols. In ons land is vooral mede-oprichter Willem Engel bekend doordat hij verschillende keren viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) voor de rechter sleepte.

25 november