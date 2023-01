Rusland vuurt meer dan 50 raketten en 20-tal kamikazedrones af op Oekraïne: “Meerdere doden en gewonden”

In Oekraïne zijn vandaag bij Russische aanvallen met raketten en drones volgens de autoriteiten in Kiev minstens elf mensen om het leven gekomen. Elf anderen raakten gewond, zo heeft een woordvoerder van de civiele bescherming gemeld. Het Oekraïense leger meldt dat de Russen in totaal meer dan vijftig raketten en een twintigtal zogenaamde kamikazedrones hadden ingezet.

Bij het nieuwe offensief op Oekraïne vuurde Rusland vanochtend vroeg volgens Kiev 55 raketten af. In totaal werden elf regio’s getroffen. De aanvallen konden volgens Kiev grotendeels worden afgeweerd: 85 procent kon worden onderschept, zei de Oekraïense opperbevelhebber Valerij Zaloezjnyj via berichtendienst Telegram. Het Russische leger zette ook twee hypersonische Kinzhal-raketten in, die niet door de luchtafweer konden worden tegengehouden.

In heel Oekraïne ging het luchtalarm af op een moment dat veel mensen op weg waren naar hun werk. Oekraïners in meerdere steden kregen het advies dekking te zoeken in schuilplaatsen, terwijl luchtafweereenheden inkomende raketten neerschoten. De Oekraïense luchtverdediging haalde concreet 47 van de 55 raketten neer, aldus topgeneraal Zaloezjny op Telegram.

Moskou gebruikte onder meer de hypersonische Kinzhal-raket, aldus ook Zaloezjny. Rusland zou ook strategische bommenwerpers ingezet hebben en vanaf zee raketten afgevuurd hebben. In de regio Mykolajiv werden twee raketten gespot, zei de gouverneur op Telegram.



Boven Kiev alleen al werden ook 15 kamikazedrones onderschept, laat het stadsbestuur weten. Getuigen maakten melding van luide explosies in Kiev.

Meerdere installaties getroffen

De aanvallen waren opnieuw voornamelijk op energie-installaties gericht. Volgens de Oekraïense minister van Energie Herman Haloesjtsjenko werden meerdere installaties van de energie-infrastructuur getroffen, waardoor de stroom uitviel. Vooral in de regio’s van Kiev, Vinnytsia en Odessa zou de situatie ernstig zijn.

Rusland richt zich sinds oktober op cruciale infrastructuur met raket- en droneaanvallen, die geregeld stroomuitval veroorzaken in Oekraïne. Energiebedrijf DTEK meldt dat vandaag uit voorzorg de stroom werd afgesneden in Kiev en omstreken en in de regio’s Odessa en Dnipro. In de buurt van de havenstad Odessa werd belangrijke energie-infrastructuur beschadigd door raketten, aldus het regiobestuur.

Vergelding

In de nacht van woensdag op donderdag stuurde het Russische leger ook 24 drones op doelen in Oekraïne af. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden die allemaal vernietigd. Mogelijk komen de hevige aanvallen als vergeldingsactie voor de westerse tankleveringen.

