Rusland voegt Navalny toe aan lijst met "terroristen en extremisten"

Een van zijn naasten, Ljoebov Sobol die vanwege vervolging is verbannen, is ook aan de lijst toegevoegd. De catalogus bevat duizenden individuen en honderden politieke, islamistische, religieuze en ultranationalistische organisaties die verboden zijn in Rusland. Onder meer de taliban en Islamitische Staat (IS) staan op die lijst. De beslissing kadert in de repressie van oppositieleden en kritische stemmen in het land.