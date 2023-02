Rusland verzamelt gevechtsvliegtuigen aan Oekraïense grens: grootschalige luchtaanval op til, vrezen inlichtingendiensten

Westerse inlichtingendiensten nemen waar dat Rusland gevechtsvliegtuigen opstelt aan de grens met Oekraïne. Er is groeiende bezorgdheid over een grote Russische luchtaanval, meldt ‘The Financial Times’. Daarom proberen westerse bondgenoten zo snel mogelijk luchtverdedigingssystemen en artilleriemunitie aan Oekraïne te leveren.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne heeft Rusland zijn omvangrijke luchtmacht spaarzaam ingezet en in plaats daarvan vertrouwd op langeafstandsraketten, artillerie en landtroepen.

Maar volgens twee functionarissen die op de hoogte zijn van de inhoud van de inlichtingen die de NAVO-bondgenoten met elkaar hebben gedeeld, blijkt dat Rusland straaljagers en helikopters dicht bij de grens met Oekraïne aan het verzamelen is. Het is een aanwijzing dat er een nieuwe fase aankomt en dat Moskou zich voorbereidt om de luchtmacht in te zetten ter ondersteuning van een moeizaam landoffensief, klinkt het.

Tijdens ontmoetingen met landen die Oekraïne steunen, benadrukte de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dinsdag de dreiging van de aanzienlijke Russische luchtmacht. “Hij was heel duidelijk dat we maar weinig tijd hebben om de Oekraïners te helpen zich voor te bereiden op een offensief en dat ze een aantal specifieke behoeften hebben”, aldus een hooggeplaatste functionaris van de Amerikaanse regering.

“De Russische landmacht is behoorlijk uitgedund, dus het is de beste indicatie dat ze zullen proberen om te schakelen naar een luchtgevecht. Als de Oekraïners willen overleven ... moeten ze zo veel mogelijk luchtverdedigingscapaciteiten en munitie hebben ...”, voegde de functionaris eraan toe.

Tijdens een persconferentie later op dinsdag zei Austin dat de VS geen onmiddellijke tekenen zien van een “massale luchtaanval”, maar dat Washington en zijn bondgenoten zo veel mogelijk luchtverdedigingscapaciteit naar Oekraïne willen sturen. “De huidige luchtverdediging van Oekraïne is niet voldoende en we zullen meer blijven doen, want de dreiging is er”, aldus Austin. “We willen verzekeren dat Oekraïne de capaciteit heeft om zichzelf te verdedigen als Rusland besluit zijn luchtmacht in de strijd te gooien.”

Deze vaststelling past in het huidige debat over de vraag of het Westen aan Oekraïne ook moderne gevechtsvliegtuigen moet leveren. Voor president Volodymyr Zelensky is het duidelijk dat Oekraïne daar dringend nood aan heeft. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) heeft onlangs echter gezegd dat de levering momenteel geen prioriteit heeft. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd Austin zei dinsdag dat er “niets nieuws te melden” was over de zaak.

