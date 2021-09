Rusland verstrengt controle op coronamaatregelen nu aantal overlijdens maar blijft stijgen

Afschuwe­lij­ke zaak in Frankrijk: vrouw tien jaar lang gedrogeerd door haar man, die haar liet verkrach­ten door tientallen mannen

29 september In het zuidoosten van Frankrijk is een vrouw van in de zestig die door haar man gedrogeerd werd, tien jaar lang verkracht door tientallen onbekenden die de echtgenoot via het internet had gecontacteerd. De politie spreekt van een onuitgegeven zaak.