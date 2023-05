Rusland verloor volgens Kiev al meer dan 200.000 troepen sinds begin oorlog

Zelensky verwacht geen vredesge­sprek­ken met “krankzin­ni­ge” Poetin: “Het is een grap voor hem”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (45) verwacht niet snel vredesgesprekken met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin (70). Dat heeft hij afgelopen weekend gezegd in een interview met Italiaanse media. Voor Poetin zijn onderhandelingen niet meer dan een grap, aldus Zelensky. “Hij heeft helemaal niet door wat er aan het gebeuren is. Hij is krankzinnig.”