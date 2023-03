Rusland verliest zo’n 150 tanks per maand, terwijl oorlogsindustrie tien keer te traag die verliezen compenseert

Volgens schattingen heeft het Russische leger al bijna 2.000 gevechtstanks verloren. Terwijl Oekraïne ongeduldig wacht op de levering van moderne westerse tanks, beschikt Rusland over één tankfabriek en is het land in toenemende mate afhankelijk van het repareren van oude modellen. Volgens het Britse weekblad ‘The Economist’ overtreft de Russische vraag naar tanks nu de productie met een factor tien.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigden de Duitse strijdkrachten in een fenomenaal tempo Sovjettanks. Maar hoewel het Rode Leger 80.000 tanks verloor, kon de Sovjet-Unie de oorlog beëindigen met meer tanks dan bij het begin van het conflict.

De huidige tanks zijn veel geavanceerder en duurder, en worden daarom in veel kleinere aantallen ingezet. Sinds het begin van de invasie verloor het Russische leger al zo’n 1.779 gevechtstanks volgens het open source inlichtingenplatform Oryx. Dat komt neer op een verlies van 150 tanks per maand.

Sovjettijd

Rusland zal zijn eigen tankarsenaal weer moeten opbouwen als het bezet gebied wil behouden. Maar hoe snel kan het dit keer zijn verloren tanks vervangen? Alvast niet zo snel als in de Sovjettijd, zo blijkt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de Sovjetfabrieken meer dan 1.000 tanks per maand produceren. Fabrieken die motoren maakten, moesten in plaats daarvan tanks bouwen. Tegenwoordig is het veel moeilijker om de productie op te voeren, weet ‘The Economist’. De elektronica in moderne tanks is zeer geavanceerd. Hierdoor verloopt de productie trager en veel fabrieken die andere producten maken, kunnen moeilijker overschakelen op de productie van gevechtstanks. Bovendien kampt Rusland met een groot tekort aan onderdelen zoals halfgeleiders en computerchips.

Volledig scherm De voormalige Russische leider Dmitry Medvedev inspecteert Uralvagonzavod, ‘s werelds grootste tankfabriek in Rusland. © ANP / EPA

Wanbeheer

Rusland heeft momenteel nog maar één tankfabriek: UralVagonZavod, een enorm complex dat werd opgestart in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar financieel wanbeheer en enorme schulden hebben de modernisering van ‘s werelds grootste tankfabriek vertraagd. Arbeiders grappen nu dat ze tanks met de hand in elkaar moeten zetten. Volgens de Russische krant ‘Novaya Gazeta’ kan de fabriek er slechts 20 per maand maken. Een westerse functionaris heeft aan ‘The Economist’ verteld dat de totale vraag van het Russische leger naar tanks de productie met een factor tien overtreft.

UralVagonZavod repareert bovendien ongeveer acht tanks per maand, en drie andere reparatiefabrieken voor pantservoertuigen knappen er volgens Russische media elk ongeveer 17 op. In de komende maanden zullen nog twee fabrieken van vergelijkbare omvang opgestart worden.

Dit betekent dat Rusland weliswaar slechts 20 nieuwe tanks per maand kan bouwen, maar dat het er binnenkort wellicht zo’n 90 per maand uit zijn oude voorraden in de strijd kan gooien. Dat zou echter niet opwegen tegen de geschatte 150 die het land elke maand verliest, volgens de analyse van Oryx.

Bouw westerse tanks

Maar ook Oekraïne en zijn westerse bondgenoten kampen met problemen en blijken niet in staat om snel tanks te produceren. De enige tankfabriek van Oekraïne, nabij Charkiv, werd al vroeg in de oorlog vernietigd.

De Verenigde Staten hebben beloofd om 31 Abrams-tanks naar Oekraïne te sturen, maar het land beschikt daarvoor over één fabriek, met een capaciteit om 15 tanks per maand te maken. Ook elders in het Westen verloopt de productie traag, waardoor men op zoek is naar oude tanks om te doneren. Maar in het algemeen gebruiken aanvallende troepen meer tanks dan verdedigende troepen. Naarmate het conflict voortduurt, zal Rusland zijn ‘tankvloot’ waarschijnlijk zowel kwantitatief als kwalitatief zien afnemen. En deze keer zal de productie het misschien niet redden.

