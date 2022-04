Rusland verdiende sinds invasie Oekraïne 63 miljard euro met uitvoer gas en olie

Dronkaard slaat met gewond jongetje (2) op de vlucht na verkeerson­ge­luk in Zeeland

Bij een verkeersongeluk in de Nederlandse provincie Zeeland, net over de grens met België, is een 2-jarig jongetje gewond geraakt. De bestuurder van een over de kop geslagen auto sloeg na het ongeluk op de vlucht en nam het kind dat bij hem in de auto zat mee naar een woning, iets verderop. De politie heeft de man aangehouden.

