Rusland verbiedt olie-uitvoer naar landen die prijsplafond hanteren

Plunderin­gen in VS door gesloten supermark­ten na histori­sche sneeuw­storm: “Pakken wat je pakken kan”

Na de “historische sneeuwstorm” in de Verenigde Staten zijn inwoners op zoek naar voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen. Dat melden Amerikaanse media. Vooral in de stad Buffalo, dat in een “oorlogsgebied” is veranderd, raken mensen in paniek. Wegen zijn afgesloten, elektriciteit is uitgevallen en veel supermarkten blijven gesloten.

18:01