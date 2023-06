Rusland vat oefening met 40 schepen en 25 gevechtsvliegtuigen in Baltische Zee aan

Oorzaak en "verant­woor­de­lij­ken” treinramp, waarbij 288 doden vielen, India geïdentifi­ceerd

De oorzaak en de verantwoordelijken van de zwaarste treinramp in India in decennia zijn geïdentificeerd. Dat is wat de Indiase minister van Spoor Ashwini Vaishnaw zei aan nieuwsagentschap ANI. De minister duidde een elektronisch signalisatiesysteem aan, maar zei dat het “niet gepast” is om meer details te geven voor het onderzoeksrapport klaar is.