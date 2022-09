Rusland vastberaden om defensielijn te houden in Oost-Oekraïne: “Elk verlies van grondgebied ondermijnt Russische strategie”

De Russen hebben een verdedigingslijn opgetrokken tussen de Oskil-rivier en Svatove, een kleine stad in de regio Loehansk, zo zei het Britse ministerie van Defensie. Oekraïne zou doorzetten met het tegenoffensief in het oosten van het land, maar ook Rusland zal proberen om opnieuw terrein op de Oekraïners te heroveren. Een van de weinige bevoorradingslijnen van Rusland loopt door deze regio, waardoor Rusland vastberaden is om controle in de regio te behouden.

“Elk substantieel verlies van grondgebied in Loehansk zal de Russische strategie ondubbelzinnig ondermijnen,” benadrukte het ministerie. “Rusland zal waarschijnlijk proberen dit gebied hardnekkig te verdedigen, maar het is onduidelijk of de Russische frontlinietroepen over voldoende reserves of voldoende moraal beschikken om een nieuwe gecoördineerde Oekraïense aanval te weerstaan”, klinkt het.

Chaotische terugtrekking

Het Oekraïense leger heeft de voorbije weken veel gebied heroverd van Rusland. Door een verrassingsaanval konden de Oekraïense strijdkrachten de Russen zeer snel terugdringen. Russische soldaten “renden letterlijk van hun posities weg”, zeiden Oekraïense soldaten tegen de Britse krant The Telegraph. Op beelden is te zien hoe meer dan honderd tanks en tonnen munitie in beslag werden genomen door het Oekraïense leger. Het Oekraïense ministerie van Defensie noemde Rusland in een tweet al spottend “de grootste leverancier van militair materieel voor het Oekraïense leger”.

“Dankzij de herovering worden de mogelijkheden van de Russische strijdkrachten om de rest van de regio Donetsk in te nemen gereduceerd”, zegt Dick Zandee, defensiespecialist van het Clingendael-instituut. “Het is dus zeker een tactische overwinning, maar Oekraïne moet zich nog niet rijk rekenen”, relativeert Zandee. “Het is nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt in de oorlog. Het is het doel van de Oekraïners om Rusland uit die twee regio’s weg te jagen en je kan nog niet concluderen dat ze daar zeker in zullen slagen.”

