“Rusland valt zaterdag aan om Oekraïense president buiten te sluiten”

300 jaar oud laken geborduurd met mensenhaar ter nagedachte­nis van onthoofde graaf tentoonge­steld in Londen

Een Londens museum zal in oktober beddengoed van 300 jaar oud tentoonstellen. Het gaat om heel bijzonder linnen, waarop een liefdesboodschap is geborduurd in mensenhaar. Mogelijk is dat haar afkomstig van het afgehakte hoofd van een graaf.

16:20