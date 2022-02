“Rusland valt vandaag aan om Oekraïense president buiten te sluiten”

TV De laatste rol van Marc Van Eeghem: tweede seizoen van 'De Bunker' eindelijk te zien op Streamz

Het tweede seizoen van ‘De Bunker’ is vanaf 25 februari eindelijk te zien op Streamz. Naast Sven De Ridder zullen in het tweede seizoen nog meer bekende gezichten terugkeren zoals Greg Timmermans, Sachli Gholamalizad, Hilde Van Mieghem, Erik Goris en Steven Van Watermeulen. En opvallend: ook de intussen overleden acteur Marc Van Eeghem, want de reeks is maar liefst zeven jaar op de plank blijven liggen.

