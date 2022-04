Rusland valt opnieuw Oekraïense hoofdstad Kiev aan: verschillende explosies in wijk in Kiev, aanval op wapenfabriek

De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur bij een nieuwe Russische aanval, aldus officiële bronnen. Er waren verschillende explosies in de wijk Darnytsia, maakte burgemeester Vitali Klitsjko vandaag bekend via Telegram. Ook een Oekraïense militaire fabriek in een van de buitenwijken van de hoofdstad is onder vuur genomen, bevestigen zowel Oekraïense als Russische bronnen.

Een journalist van het Franse persbureau AFP stelde de aanval op de wapenfabriek zaterdagochtend vast. Er zouden tanks worden geproduceerd. Een groot aantal agenten is ter plaatse en er is hevige rookontwikkeling. Volgens burgemeester van Kiev Klitsjko is momenteel niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Rusland bevestigde later de aanval op de fabriek.

Ook de wijk Darnytsia werd onder vuur genomen. Die ligt in het zuidoosten van de metropool. Er was aanvankelijk geen informatie over mogelijke slachtoffers. Reddingswerkers zijn ter plaatse, luidt het.

Klitsjko vroeg de bevolking om het luchtalarm van de autoriteiten niet te negeren. In de hoofdstad zijn er verschillende keren per dag luchtalarmen. De burgemeester riep de bevolking op te schuilen en een veilig onderkomen te zoeken.

Dat advies werd opgevolgd, zo merkt journalist Arnaud De Decker op, die zich in het centrum van Kiev bevindt: “Normaal is deze plek vol met mensen, zeker op een zaterdag, maar nu is het heel rustig.”

Represailles

Moskou heeft onlangs gedreigd met aanvallen op commandocentra in Kiev, nadat het Oekraïense leger Russisch grondgebied zou hebben beschoten. Volgens onbevestigde berichten in Oekraïne waren er ook opnieuw explosies in het westen van het land, in de regio van Lviv.

Na het zinken van het Russische oorlogsschip Moskva zei Kiev te beseffen dat er represailles van Moskou zouden volgen. Eerder vrijdag is al een fabriek die Neptuneraketten maakt in de buurt van Kiev getroffen door een Russische raketaanval. Kiev bereidt zich voor op nieuwe aanvallen op de hoofdstad, klonk het toen. “We zijn er klaar voor en we zullen ons er tegen verzetten.”