Rusland vaardigt arrestatiebevel uit voor Amerikaanse senator

In de gemonteerde video zegt Graham, een Republikein uit South Carolina, dat “Russen doodgaan” en hij noemt de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne “het beste geld dat we ooit besteed hebben”. Hoewel Graham beide uitspraken op twee verschillende momenten in het gesprek deed, worden ze in de korte video vlak na elkaar geplaatst en dat kunnen de Russen niet pruimen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar Graham en een arrestatiebevel uitgevaardigd. Welke misdaden de senator begaan zou hebben, verduidelijkt het ministerie niet. De Republikein is een van de 200 leden van het Amerikaans Congres die vorig jaar al een verbod kregen van Rusland om het land binnen te komen.

Dmitri Peskov, woordvoerder van Russisch president Vladimir Poetin, noemde “dergelijke senatoren” - verwijzend naar Graham - zondag een schande voor de VS.

Graham: “Arrestatiebevel dragen als ereteken”

Graham reageerde op Twitter op het nieuws over het arrestatiebevel. “Ik zal het arrestatiebevel van Poetins corrupte en immorele regering dragen als een ereteken”, schreef hij onder andere. “Weten dat mijn verbintenis naar Oekraïne toe de woede uitlokt van Poetins regime brengt me immense vreugde”, stelde hij verder. Graham beklemtoonde voorts dat hij Oekraïne blijft steunen tot elke Russische soldaat uit het land verdreven is.

Na kritiek van Rusland publiceerde Grahams kabinet zondag de volledige video, waarin te zien is dat er geen rechtstreeks link is tussen beide uitspraken.

Volledig scherm Lindsey Graham tijdens zijn ontmoeting met Oekraïens president Volodymyr Zelensky vrijdag. © AFP

Havik

Lindsey Graham wordt beschouwd als een van de meest oorlogszuchtige leden van de Republikeinse partij wat betreft buitenlandse aangelegenheden. Hij was van meet af aan een grote voorstander van steun aan Oekraïne en beschuldigt Moskou van “misdaden tegen de menselijkheid” tijdens het conflict.

Vorig jaar haalde hij zich de Russische woede op de hals nadat hij opriep tot een aanslag op Poetin. Op Twitter schreef hij toen immers dat de enige manier om een einde te maken aan de Russische invasie van Oekraïne was “dat iemand in Rusland die kerel uitschakelt”.

Maar Graham (67) is ook een nauwe bondgenoot van ex-president Donald Trump, wiens visie op hulp aan Oekraïne tot nu toe onduidelijk is. Trump, die in 2024 opnieuw president wil worden, beweert dat hij in amper 24 uur een einde zal maken aan de Russisch-Oekraïense oorlog als hij herverkozen wordt. Hij weigert echter te zeggen of hij wil dat Oekraïne zegeviert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.