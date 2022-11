Rusland trekt zich terug uit Cherson: “Cherson is van ons”, zegt Zelensky

De aangekondigde terugtrekking van de Russische troepen uit Cherson is nu volledig voltooid en het Oekraïense leger is zelfs de stad al binnengetrokken. “Cherson is van ons”, zegt president Zeleksy. Op bovenstaande beelden is te zien hoe burgers Oekraïense soldaten verwelkomen in Cherson. Het is de zwaarste nederlaag voor Vladimir Poetin sinds het begin van de invasie in Oekraïne. Voor elke andere leider zouden de politieke gevolgen verwoestend zijn. Maar Poetins propaganda werkt. Hij weet de tegenslagen in Oekraïne aan zijn volk te verkopen als noodzakelijke en juiste stappen.

Het Oekraïense leger is Cherson binnengetrokken, de belangrijke stad in het zuiden van het land, na terugtrekking van de Russische troepen. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. “Cherson staat weer onder controle van Oekraïne. Eenheden van het Oekraïense leger trekken de stad binnen”, zegt het ministerie in een persbericht dat het op zijn Facebook-pagina deelt.

Het ministerie riep ook Russische soldaten die nog ter plaatse waren om “zich onmiddellijk over te geven”. Het beloofde “hun leven te sparen” en “veiligheid”. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Cherson “van ons” is na de terugtrekking van Rusland uit de stad eerder vandaag. “Onze mensen. Van ons. Cherson,” schreef Zelensky op Telegram naast een emoji van de Oekraïense vlag en videobeelden die Oekraïense troepen lijken te tonen die zich verzamelen met inwoners van de stad.

Na de terugtrekking van de Russische troepen vierden overgebleven inwoners het einde van de bezetting met Oekraïense vlaggen en autogetoeter. In het centrum onthaalden inwoners de eerste Oekraïense troepen met applaus en omhelzingen, zo is te zien op foto’s en video’s op sociale media. Sommigen huilden van geluk.

Volledig scherm Op beelden is te zien hoe Russische soldaten Cherson ontvluchten. Het is de zwaarste nederlaag voor Vladimir Poetin sinds het begin van de invasie in Oekraïne. © Nexta/ Bobylev Sergei/Tass/ABACA

“30.000 soldaten”

Ook het Russische leger heeft bevestigd dat de terugtrekking uit de Oekraïense regio Cherson is voltooid. “Om 5 uur Moskouse tijd (3 uur Belgische tijd) was de herschikking van Russische soldateneenheden naar de linkeroever van de rivier de Dnjepr voltooid”, klonk het. Volgens het ministerie zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. “In totaal zijn meer dan 30.000 Russische soldaten en bijna 5.000 eenheden bewapening en militaire voertuigen teruggetrokken” van de westelijke oever van de Dnepr, zei het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.

Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben Russische troepen bij hun terugtrekking meerdere bruggen gesloopt en waarschijnlijk ook mijnen gelegd. Oekraïense media meldden donderdag dan weer dat de Russische troepen de stad in het zuiden van Oekraïne verwoest hebben. Behalve het televisiecentrum zijn onder meer verwarmingsinstallaties en radiomasten opgeblazen. Op beelden is te zien hoe Russische soldaten Cherson ontvluchten. Verzetsstrijders hebben bovendien de Oekraïense vlag aangebracht op een standbeeld aan een overheidsgebouw in de stad.

Het Russische leger heeft zich dus teruggetrokken uit een gebied dat Moskou na de annexatie vijf weken geleden als deel van het Russische grondgebied beschouwde en dat Poetin dreigde te verdedigen “met alle beschikbare middelen”, zelfs met kernwapens. Ondertussen heeft Rusland de helft van de gebieden die het sinds de invasie heeft veroverd, verloren. Aangezien Cherson, de enige Oekraïense provinciehoofdstad die Moskou onder controle kon krijgen, nu ook is geëvacueerd.

KIJK. Russen trekken weg uit belangrijke stad Cherson

De Russische president jongleert behendig door de opeenvolgende fiasco’s heen. Dergelijke debacles zouden andere leiders doen wankelen, maar niet Poetin. Door zijn sterke greep op de media weet hij tegenslagen in Oekraïne altijd aan zijn volk te verkopen als noodzakelijke en juiste stappen, zo stelt de Duitse krant ‘Die Welt’ vast.

Hergroepering

Wekenlang hebben de Russen zich op deze terugtrekking voorbereid. Enkele dagen voor de aankondiging van de Russische bevelhebber Sergei Surovikin berichtte de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Meduza’ al over de richtlijnen van Poetins administratie in verband met de manier waarop de terugtrekking in de media moet worden gebracht. De teneur: focus op de bescherming van de soldaten en de bevolking.

Volledig scherm Archiefbeeld: Russische soldaten in Cherson © AP

De staatsmedia volgen nu gedwee dit patroon. In het belangrijkste nieuwsprogramma woensdag maakte Poetin pas zijn opwachting als vijfde item, over een uitgesproken vreedzaam onderwerp - zijn bezoek aan een kliniek in Moskou.

In het nieuwsprogramma op de Russische staatsomroep ‘Pervyi Kanal’ werd woensdagavond de terugtrekking uit Cherson voorgesteld als een “hergroepering”. De staatstelevisie toonde enkel de Russische bevelhebber Sergei Surovikin en minister van Defensie Sergej Sjojgoe die de terugtrekking woensdag live op televisie aankondigden. Die stap, ongetwijfeld gesteund door Poetin zelf, wordt voorgesteld als een zuiver militaire beslissing - en over de verantwoordelijkheid van het staatshoofd wordt niet eens gesproken.

Uit bezorgdheid voor de “levens en veiligheid van de soldaten en de burgerbevolking” stelde Surovikin een “hergroepering” voor en Sjojgoe stemde daarmee in, aldus het verslag op de staatstelevisie.

Volledig scherm De Russische bevelhebber Sergei Surovikin © ANP / EPA

Hardliners

Opvallend: een gelijkaardige boodschap wordt eveneens gebracht door de twee luidste hardliners van het Poetin-regime: de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov en Jevgeni Prigozjin, de oprichter van de Wagner-groep.

Nog maar enkele weken geleden uitten zij openlijk zware kritiek op de legerleiding voor de nederlagen in Oekraïne; nu steunen zij blijkbaar eensgezind - alleszins naar de buitenwereld toe - Surovikin en Sjojgoe.

“Surovikin moet duizenden soldaten redden,” schreef Prigozjin op zijn Telegramkanaal. De bevelhebber had gehandeld “als een man die verantwoordelijkheid neemt”. “Hij heeft dit gedaan “zonder angst en op een goed georganiseerde manier”.

Kadyrov is het met Prigozhin naar eigen zeggen eens: Surovikin had een “moeilijke, maar juiste beslissing” genomen en daarmee het leven van soldaten gered. Surovikin had “verstandig en vooruitziend” gehandeld door de burgerbevolking vooraf te laten evacueren.

De meeste militaire bloggers spreken zich momenteel niet uit. Misschien durven ze niet. Wie kritiek heeft op de terugtrekking kan immers worden vervolgd wegens “het in diskrediet brengen van de strijdkrachten van de Russische Federatie”. Zwijgen is goud. Nog steeds.

