Rusland trekt prijzen voor gas en elektriciteit op, buitenlandminister verdedigt aanvallen op Oekraïense infrastructuur

De Russische burgers kijken sinds de Russische inval in Oekraïne aan tegen een tweecijferige inflatie. Hoewel de roebel ondertussen in waarde is toegenomen tegenover andere grote munteenheden zoals de dollar en euro, zijn ingevoerde goederen steeds duurder geworden.

“Hysterie in westerse media”

Enkele vooraanstaande Russische figuren blijven de oorlog die hun land voert echter wel verdedigen. Hoewel al miljoenen Oekraïners de voorbije weken zonder stroom kwamen te zitten na Russische raketaanvallen, hebben de NAVO en de Verenigde Staten volgens buitenlandminister Lavrov in het verleden op een gelijkaardige manier oorlog gevoerd. “De hysterie die nu in de westerse media is losgebarsten is vergelijkbaar met de periode waarin de VS Irak hebben gebombardeerd”, aldus de minister. Ook in het toenmalige Joegoslavië bombardeerde de NAVO het televisiecentrum in Belgrado met de motivatie dat dat de Joegoslavische oorlogspropaganda diende, bracht hij in herinnering.