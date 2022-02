Rusland trekt een aantal troepen terug: “Eerste positieve signaal in lange tijd”

De Russische regering laat weten een aantal troepen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Dat terwijl de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk verwachten dat Rusland morgen een aanval op het buurland plant. “Het is het eerste positieve signaal in lange tijd”, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramaekers die momenteel in het oosten van Oekraïne is.

Het Russische ministerie van Defensie meldt vandaag dat enkele troepen in de Krim — het schiereiland dat Rusland annexeerde — klaar zijn met militaire oefeningen. Ook troepen in de westelijke districten van Rusland zouden zich terugtrekken. Die soldaten zullen terugkeren naar hun basis.

Ook tonen videobeelden van staatsmedia tanks en andere gepantserde voertuigen die op treinen worden gezet. Tegelijkertijd worden er zo'n 11.000 extra Russische militairen gestationeerd bij de grens met Oekraïne, vertelt onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers.

Ramaekers: checkpoints in verhoogde staat van paraatheid

Ramaekers is momenteel in Karlivka. Dat is een stad in het oosten van Oekraïne, dicht bij Donetsk. “Het is het eerste positieve signaal in lange tijd, maar het is niet iets waar de plaatselijke bevolking hier mee bezig is. Zij overleven dag tot dag. Ze zijn gefrustreerd over het feit dat de oorlog in hun regio nu al acht jaar aansleept”, vertelt hij bij HLN LIVE.

De spanning in het oosten is wel te snijden onder de militairen. “Wat we gemerkt hebben, is dat de checkpoints in een verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht. Dat maakt het moeilijker om van de ene plek naar de andere te gaan”, vertelt Ramaekers. Volgens de Amerikanen, Britten en Fransen is morgen dan ook de dag dat Rusland in actie zou schieten tegen Oekraïne.

Oekraïne reageert: eerst zien, dan geloven

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken reageert sceptisch op de aankondiging van Rusland. “Als we een terugtrekking zien, dan zullen we geloven in een de-escalatie”, laat buitenlandminister Dmitro Kuleba weten via persagentschap Interfax.

Volledig scherm Een tank wordt klaargemaakt voor transport via de spoorlijnen. Screenshot van een video die de persdienst van het Russische minister van Defensie heeft verspreid. © Russische ministerie van Defensie, via AP

Maria Zakharova, de woordvoerder van de Russische buitenlandminister, postte op Facebook een triomfantelijke boodschap: “15 februari 2022 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat westerse oorlogspropaganda gefaald heeft. Vernederd en vernietigd zonder één schot te lossen.”

Russische troepen voeren momenteel gemeenschappelijke militaire oefeningen uit in Wit-Rusland. Op voorhand was aangekondigd dat die tot zondag 20 februari zouden duren. In totaal zijn er volgens schattingen zo’n 130.000 soldaten met militair geschut verzameld aan de grenzen van Oekraïne.

