Rusland toont bemanningsleden gezonken vlaggenschip Moskva (maar er lijken er enkele te ontbreken)

Canadees ministerie linkt tweet over coronacij­fers per ongeluk aan pornosite

Het gezondheidsministerie van de Canadese provincie Quebec heeft een pijnlijke blunder begaan. Zo kreeg het Twitteraccount van het ministerie donderdagochtend plots wat meer bezoekers dan normaal door één bepaalde tweet. Het ministerie had een bericht gedeeld over de coronacijfers in de provincie, maar had de tweet per ongeluk gelinkt aan een pornowebsite.

15 april