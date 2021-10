Rusland test strijdplan tegen klimaatverandering uit op afgelegen eiland

De Russische president Vladimir Poetin heeft de klimaatverandering lang weggewuifd. De verscheidene bosbranden, het noodweer en de buitenlandse druk lijken daar enigszins verandering in gebracht te hebben. Tegen 2060 wil Rusland klimaatneutraal zijn. En het plan van aanpak, dat wordt momenteel al uitgetest op een afgelegen eiland in het verre oosten.

Rusland behoort wereldwijd tot de grootste olieproducenten en staat ook hoog op de lijst van landen die de meeste broeikasgassen uitstoten. In een overzicht van de Wereldbank bevindt het land zich op de vierde plaats, onder China, de Verenigde Staten en India. Het mag dus niet verbazen dat Rusland al enige kritiek ontving over zijn positie. Zeker omdat het land nog geen concrete klimaatbeloftes had gedaan.

Daar bracht president Poetin onlangs prompt verandering in. Tegen 2060 moet Rusland klimaatneutraal zijn, maar het eiland Sachalin - waar Rusland zijn klimaataanpak naar doeltreffendheid aan het testen is- zal naar verluidt reeds in 2025 geen CO2 meer uitstoten.

Klimaatneutraal eiland tegen 2025

Sachalin is een langgerekt eiland in het Russische Verre Oosten. Het eiland is bijna 80.000 vierkante kilometer groot en telt nagenoeg een half miljoen inwoners. Zij krijgen snel het gezelschap van zestien windmolens die aan de kustlijn gebouwd zullen worden. Bomen - waarvoor een bijzonder prominente rol is weggelegd in het klimaatplan van Rusland - moeten de oplossing zijn voor de CO2-uitstoot die nog rest.

Toch wordt er getwijfeld of de beloftes van Rusland wel oprecht zijn. Ze komen pas twee weken voor de aanvang van de klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Daarbij werd Rusland al enige tijd onder druk gezet door het buitenland. Zo is de EU vermoedelijk van plan om de vervuilendste landen hogere accijnzen aan te rekenen bij het handel drijven. De import vanuit Rusland zou naar voorspelling de zwaarste klappen krijgen.

Quote Ze hebben geleerd om de juiste dingen te zeggen, maar hun daden vertellen een ander verhaal. 61-jarige activist over het klimaatplan van de Russische overheid

Het eiland Sachalin is overigens het beste bewijs dat er het een en ander rommelt aan de klimaatbeloftes van Rusland. Daar blijft men investeren in de steenkoolindustrie, waar de uitstoot ongeveer tweemaal zo hoog is als bij het gebruik van aardgas voor elektriciteitsvoorziening. De duurzame energie die de zestien windmolens er zullen opleveren, wordt rechtstreeks in de steenkoolindustrie gepompt. Ook wordt er nog volop aardgas (fossiele brandstof) gewonnen. Volgens lokale activisten op het eiland dat binnen vier jaar reeds klimaatneutraal moet zijn, heeft de Russische overheid gewoon geleerd om de juiste dingen te zeggen. “Maar hun daden vertellen een ander verhaal.”