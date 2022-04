Rusland test nieuwe intercontinentale raket: ‘Satan 2’ zou 10 of meer nucleaire kernkoppen kunnen dragen

Spermado­nor Kyle (30) gaat op 'donortour' door Europa

De Amerikaan Kyle Gordy (30) is een spermadonor. Hij is al vader van 46 kinderen en er komen er nog 8 bij. Momenteel is hij op een ‘donortour’ door Europa en het Verenigd Koninkrijk om singles en koppels met een kinderwens te helpen. Dit doet hij voornamelijk via artificiële inseminatie. Zijn donaties zijn volledig gratis en Kyle volgt een strikt dieet om zijn zaad gezond te houden. In tegenstelling tot spermabanken, heeft Kyle wel nog contact met zijn kinderen. De geholpen ouders zitten samen in een groepschat en kunnen zo foto’s van elkaars halfbroers en -zussen met elkaar delen.

16:32