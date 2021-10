Rusland telt voor het eerst meer dan 900 coronadoden op één dag

Afghanistan 160 Belgische militairen raakten ernstig gewond tijdens operaties in Afghanis­tan

5 oktober 160 ernstige gewonden, dat is de balans na 18 jaar aanwezigheid van Belgische militairen in Afghanistan. Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) vroeg deze cijfers op aan minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “Dat is een fikse kost die we betaald hebben voor de resultaten op het terrein. Die zijn er namelijk niet”, meldt Ponthier.