Rusland tekent voor het eerst meer dan duizend coronadoden op een dag op

Meer dan 1 op de 5 Europeanen dreigt in armoede te belanden: ook België scoort niet goed

15 oktober In de Europese Unie dreigt meer dan één op de vijf (21,9 procent) van de inwoners in armoede of sociale uitsluiting te belanden, zo berekende Eurostat, de Europese statistiekdienst. In absolute cijfers gaat het om zowat 96,5 miljoen mensen. België doet het met 20,4 procent een stuk slechter dan Nederland (15,8 procent).