Rusland stuurt TikTokkers naar Oekraïne: beelden tonen hoe ze vrolijk wuivend meerijden in tanks en voedsel uitdelen aan bewoners

Op de beelden is onder meer TikTokker rrustemka te zien terwijl hij een selfie neemt voor grote letters in de kleuren van de Russische vlag die de plaatsnaam Marioepol vormen en een dierentuin bezoekt. Zijn collega doet hetzelfde aan een vernielde tram en wordt gefilmd terwijl ze poseert tussen het gebroken glas.

Anderen krijgen een legeroutfit aan, rijden vrolijk wuivend mee in een tank of delen voedsel uit aan bewoners van de stad. Tussendoor wordt Rusland bejubeld als grote “bevrijder” van Oekraïne.

Staatstelevisie

Moskou lijkt de influencers daarmee in te zetten als alternatief propagandakanaal, naast onder meer de staatstelevisie. Daar wordt al langer reclame gemaakt voor de oorlog in Oekraïne en een vertekend beeld opgehangen van de invasie en de gruwel van de oorlog.

De beelden doen denken aan een soortgelijke operatie in het door oorlog verscheurde Syrië, enkele jaren geleden. Volgens onderzoek van de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ lokte het regime toen influencers naar het land om zijn slechte imago op te poetsen. Omdat die vooral geïnteresseerd waren in mooie zichten en positieve verhalen, hingen ze - “uit naïviteit of opportunisme” - voor hun duizenden volgers een beeld op van Syrië waarin geen spoor was van oorlog. Als er al puin te zien was, werd dat gebruikt als opmerkelijk decor.