Rusland stuurt opnieuw onderzoekers naar oude gezonken duikboot om radioactiviteit te meten

Op 7 april 1989 ontstond een kortsluiting in de nucleair aangedreven en over kernraketten beschikkende Russische onderzeeër K-278 Komsomolets. De duikboot zonk op 500 kilometer van de kust van Noorwegen naar een diepte van 1.600 meter. Het 110 meter lange schip was daarvoor nog via een noodprocedure boven water gekomen, waardoor 27 opvarenden konden worden gered. 42 anderen stierven door het ijskoude water.

Het ongeluk deed een vrees voor een nieuw Tsjernobyl ontstaan. Russische en Noorse wetenschappers houden sindsdien het wrak nauwlettend in de gaten. In 2019 stelde een expeditie een radioactief lek vast dat echter “geen enkel risico voor de mens en de vissen vormde.” Het gehalte cesium in het water was in sommige stalen 800.000 keer zo hoog als normaal, andere stoffen hadden geen abnormale waarden, aldus het Noorse Instituut voor Maritiem Onderzoek.