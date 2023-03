Rusland stuurt nu ook vrouwelijke gevangenen naar front in Oekraïne om “zware verliezen” te compenseren

Het beruchte Russische huurlingenleger Wagnergroep rekruteert al sinds vorig jaar mannen in gevangenissen en strafkolonies in Rusland. Als ze zes maanden gaan vechten aan het front in Oekraïne, krijgen ze een vermindering of kwijtschelding van hun celstraf en een salaris. De meesten keren echter niet terug.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie boort Rusland nu “alternatieve bronnen” aan voor het aanvullen van de troepen aan het front, na de “zware verliezen” die het al leed. “Zo werd vorige week een trein met rijtuigen voor het vervoer van gevangenen naar de regio Donetsk opgemerkt. Een van de wagons bevatte veroordeelde vrouwen”, was maandag te lezen in een update op Telegram.

Wagnergroep

Expert Olga Romanova bevestigde het nieuws aan de onafhankelijke Russische website ‘iStories’. Volgens haar worden vrouwelijke gevangenen al ingezet sinds eind vorig jaar. Opmerkelijk: Jevgeni Prigozjin, oprichter van de Wagnergroep, zei in december al dat hij het een goed idee vond om vrouwelijke gevangenen uit Rusland naar de frontlinie in Oekraïne te sturen. “Er is weerstand, maar ik denk wel dat het er zal komen”, zei hij toen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volgens Romanova komen de vrouwen uit strafkolonies in het zuiden van Rusland. Tot nu toe zouden er al een honderdtal van de vrouwelijke gevangenen naar het front zijn gebracht. Het is niet duidelijk of ze gerekruteerd werden op vrijwillige basis of onder druk gezet zijn om zich aan te sluiten bij het Russische leger.

Bezette stad

Vorige maand meldde de Generale Staf van het Oekraïense leger al dat Moskou zo'n 50 vrouwelijke gevangenen gerekruteerd had uit een strafkolonie in de door de Russen bezette stad Snizjne in Oekraïne. De vrouwen werden eerst naar Rusland gestuurd om hen te trainen en daarna teruggehaald naar Oekraïne om er te vechten.

De Wagnergroep rekruteert sinds begin vorige maand geen Russische gevangenen meer. Dat meldde Prigozjin toen zelf. Het ministerie van Defensie nam dat over, volgens de denktank ‘Institute for the Study of War’.

KIJK. Gemobiliseerde Russen weigeren om nog te vechten

