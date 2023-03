Rusland stuurt nog meer stokoud legermateriaal naar front: "Alsof je een verzameling oldtimers voorbij ziet komen”

Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Wit-Rusland, VS zien geen aanwijzing voor daadwerkelijke inzet

Sinds de zomer van vorig jaar zet Rusland ook al tanks van zestig jaar oud in. Het gaat onder meer om T-62's, middelzware Sovjet-Russische tanks die in juli 1962 in productie kwamen.

Het CIT verklaarde eerder al dat er duidelijke indicaties zijn dat het Russische leger “ernstige problemen met de bevoorrading van militaire voertuigen” heeft. Ook de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) kwam tot die conclusie en sprak over “het compenseren van aanzienlijke verliezen van gepantserde wagens in Oekraïne”.