Rusland stuurt buitgemaakte westerse wapens naar Iran zodat “Iraans leger eigen versie kan maken”

Rusland heeft een deel van de door de VS en NAVO geleverde wapens die in Oekraïne zijn buitgemaakt, naar Iran gestuurd. Het Iraanse leger zal op basis daarvan proberen om een eigen versie te maken, zo waarschuwen Amerikaanse functionarissen.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne hebben Russische troepen kleinere westerse wapens zoals Javelin-antitankwapens en de draagbare Stinger-luchtdoelraketten op het slagveld buitgemaakt nadat Oekraïense soldaten gedwongen waren om ze achter te laten.

Amerikaanse functionarissen geloven niet dat de kwestie wijdverspreid of systematisch is. Bovendien heeft het Oekraïense leger er sinds het begin van de oorlog een gewoonte van gemaakt om elk verlies van door de VS geleverd materieel te melden aan het Pentagon. Toch erkennen Amerikaanse functionarissen dat dit in de praktijk moeilijk na te gaan is, schrijft ‘CNN’.

Het Pentagon heeft eind vorig jaar de inspanningen opgedreven om Amerikaanse wapens die aan Oekraïne zijn geleverd te traceren, onder meer door inspecties ter plaatse door militairen die op de Amerikaanse ambassade in Kiev zijn gestationeerd. Maar dat neemt niet weg dat af en toe toch westerse wapens in handen van de Russen vallen.

‘CNN’ meldt - op basis van vier bronnen die bekend zijn met de zaak - dat Rusland die buitgemaakte wapens naar Teheran stuurt zodat het Iraanse leger de kans heeft om zijn eigen versie van de westerse wapens te maken door ze te ontmantelen en te analyseren. Zo blijft het Kremlin verzekerd van Iraanse steun voor de oorlog in Oekraïne.

Zeer bedreven

Teheran is in het verleden zeer bedreven gebleken in het ontwikkelen van wapensystemen op basis van Amerikaanse apparatuur die het in het verleden heeft weten te verkrijgen. Het is vooralsnog onduidelijk of Iran er dit keer ook al in geslaagd is om dat met de buitgemaakte wapens uit Oekraïne te doen.

“Iran heeft in het verleden aangetoond dat het in staat is om Amerikaanse wapens om te bouwen”, verklaart Jonathan Lord, een senior fellow van het ‘Center for a New American Security’, aan ‘CNN’. “Ze hebben de TOW-antitankraket omgebouwd tot een bijna perfecte replica die ze de Toophan hebben gedoopt. Sindsdien hebben ze deze verspreid onder de Houthi’s en Hezbollah”, legt hij uit. “Iran zou bijvoorbeeld hetzelfde kunnen doen met een Stinger, die zowel de civiele als de militaire luchtvaart in de hele regio zou kunnen bedreigen”, waarschuwt Lord.

Het Witte Huis is alvast erg bezorgd over het grootschalige militaire partnerschap dat bestaat tussen Teheran en Moskou: “Het is nefast voor Oekraïne, de buurlanden van Iran en de internationale gemeenschap.”

