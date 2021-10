Rusland streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2060

Internatio­naal Gerechts­hof stelt Somalië in gelijk in grenscon­flict met Kenia

0:47 Het Internationaal Gerechtshof heeft Somalië dinsdag grotendeels in het gelijk gesteld in een lang aanslepend conflict met Kenia over de zeegrens tussen beide landen. Somalië krijgt daardoor een gebied toegewezen dat potentieel rijk is aan grondstoffen.