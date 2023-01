Rusland stelt staakt-het-vuren voor tijdens orthodoxe kerst op 6 en 7 januari, Kiev spreekt van “cynische valstrik”

Beelden tonen hoe leeuw op Russische circusar­tiest springt en zijn tanden in hem zet voor volle zaal met publiek

In het Russische Sochi is een circusact helemaal uit de hand gelopen. Een van de leeuwen die voor een act het podium op waren gebracht, viel plots een circusartiest aan in zijn rug. Op videobeelden is te zien hoe de leeuwentrainer op de grond valt voor een volle zaal. Zijn vrouw, die ook op het podium stond, kan gelukkig snel reageren en het dier wegjagen. De 42-jarige Alexey Makarenko is bekend als professionele leeuwentrainer, maar houdt wel enkele stevige bijtwonden over aan het incident.

18:00