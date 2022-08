Rusland stelt staakt-het-vuren voor rond kerncentrale Zaporizja, 42 landen eisen vertrek van Russische troepen

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



Rusland beschuldigt Oekraïne er al enkele dagen van achter de beschietingen van het gebied rond de grootste kerncentrale van Europa te zitten. Oekraïne wijst dan weer met een beschuldigende vinger in de richting van Rusland. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwde afgelopen week nog voor een nucleaire ramp en riep op tot een demilitarisering van het gebied.