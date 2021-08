Rusland stelt maanmissie uit wegens problemen met landingssysteem

De onbemande sonde had eigenlijk in oktober moeten vertrekken maar liep al uitstel op naar mei 2022. Het is de eerste lancering van een maanverkenner door Moskou sinds de jaren 70, toen de Sovjet-Russische ruimtevaartindustrie voor fierheid zorgde.

Bouwer van de sonde is het bedrijf NPO Lavotsjkin dat in de jaren 60, 70 en deels in de jaren 80 de industriële pijler vormde van de interplanetaire verkenning door Moskou. Volgens zijn directeur Aleksandr Tsjetsjakov heeft het nieuwe uitstel te maken met “sommige problemen die tijdens tests zijn opgedoken”, meer specifiek om “een absoluut veilig landingssysteem op punt te stellen voor een zachte landing”.

“In feite hebben wij onvoldoende tijd. Wij hebben meer nodig om de ontwikkeling van het ruimtetuig af te ronden”, aldus de directeur, geciteerd door de Russische persbureaus.

De Loena-25 moet vanop de Russische ruimtehaven Vostotsjni met een Sojoez-2.1b/Fregat vertrekken en nabij de zuidelijke pool van de maan landen.

Serie Russische maanmissies

Het is de eerste etappe van een serie Russische maanmissies, met het oog op een eventuele basis in een baan rond het hemellichaam, of - in samenwerking met China - de constructie van een basis op het oppervlak van de maan.

De laatste maanmissie van Moskou was de Loena-24. Die maakte in augustus 1976 een zachte landing op de maan, nam er bodemmonsters, en bracht ze naar onze planeet.