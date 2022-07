Rusland steelt staal bestemd voor EU en Verenigd Koninkrijk in Marioepol, zegt Oekraïens bedrijfshoofd

“Ze stelen onze producten; en niet alleen die van ons, maar ook enkele producten die al behoren tot Europese klanten”, zei de directeur aan de Britse omroep BBC. Duizenden tonnen staal waren immers al aangekocht door klanten in Europa en het VK. “Wat ze doen is in feite plunderen. We leggen zoveel vast als we kunnen.” Ryzhenkov zei ook dat openbare bronnen en de eigen informanten van het bedrijf meldden dat het staal naar Rusland werd overgebracht en daar op de binnenlandse markt of aan landen in Afrika en Azië werd verkocht.