Rusland start met levering van Oekraïens graan aan Midden-Oosten

Roman Abram­ovitsj neemt in brief afstand van Poetin: “Hij steunt oorlog in Oekraïne niet”

De Russische oligarch Roman Abramovitsj (55), ex-eigenaar van voetbalclub Chelsea, klaagt de EU-sancties tegen hem aan bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. In een brief die is opgesteld door zijn Brusselse advocatenkantoor vraagt hij EU-functionarissen om hem van de sanctielijst te halen. “Abramovitsj steunt de oorlog van Vladimir Poetin in Oekraïne niet”, klinkt het.

12:05