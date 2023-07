Rusland stapt uit graandeal “tot aan voorwaarden is voldaan”, Kiev wil deal ook zónder Moskou verlengen

Chinese minister van Buitenland­se Zaken al drie weken niet gezien en dat zorgt voor speculatie

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, is al drie weken niet meer in het openbaar gezien. Dit is een ongewone afwezigheid tijdens een drukke periode van diplomatieke activiteiten in Peking. Deze situatie zorgt voor speculatie in een land dat bekend staat om zijn politieke doorzichtigheid.