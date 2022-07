Rusland spande al 200 strafzaken aan tegen critici inval Oekraïne

Schokkende beelden tonen hoe 4-jarige schiet op agenten die zijn vader arresteren

In Utah, in de VS, heeft een 4-jarige jongen op de politie geschoten. Die kwam ter plaatse na een discussie over een bestelling bij McDonald’s. De vader van de jongen richtte een wapen op het personeel van de keten. Het is dat wapen dat de jongen achteraf greep. “Ik heb papa zijn wapen genomen en geprobeerd om op de politie te schieten zodat papa vrij zou zijn en zou kunnen doen wat hij wil”, verklaarde de jongen achteraf aan een van de agenten.

10:39